Festival international du film de Toronto: des stars, le nouveau Kim Nguyen mais pas encore de Dolan

Pour l’instant, le nouveau film de Xavier Dolan n’y est pas. Mais celui de Kim Nguyen y sera, tout comme une impressionnante brochette de stars qui transformeront à nouveau Toronto en capitale mondiale du cinéma le temps de son festival de films annuel, en septembre.



Pendant que le Festival des films du monde de Montréal n’en finit plus d’agoniser, le fameux TIFF a dévoilé, mardi, un premier pan de sa programmation garni de premières mondiales et nord-américaines qui mettent en vedette les célébrités du Septième art les plus courues sur les tapis rouge.

On verra le remake de A Star is Born, avec Lady Gaga et Bradley Cooper de même que le nouveau film de Damien Chazelle. Après La La Land, le cinéaste refait de nouveau équipe avec Ryan Gosling, qui se glisse cette fois dans la peau du célèbre astronaute Neil Armstrong dans First Man.

La jeune sensation Timothee Chalamet, découvert dans Call Me By Your Name et Lady Bird, partagera l’écran avec Steve Carell dans Beautiful Boy. De son côté, le créateur de la série This Is Us, Dan Fogelman, débarquera avec le drame Life Itself et sa distribution tout étoiles formée de Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening, Antonio Banderas et Samuel L. Jackson.

Parmi les autres vedettes attendues sur écran ou sur tapis rouge, il y a Robert Pattinson, Juliette Binoche, Elle Fanning, Javier Bardem et Penelope Cruz.

Et Dolan ?

Il y a cependant un absent de taille. Attendu pour les festivals d’automne, The Death and Life of John F. Donovan, le premier film en anglais de Xavier Dolan, n’apparaît pas dans la programmation provisoire.

Il faut noter que le TIFF n’a pas annoncé son film d’ouverture et qu’avec Kit Harrington, Natalie Portman, Susan Sarandon et Kathy Bates au générique, le film de Dolan se positionne comme un candidat de choix pour cette case horaire convoitée.

Les festivaliers sont cependant assurés de voir The Hummingbird Project, le nouveau film de Kim Nguyen, un autre Québécois qui s’est offert une distribution de stars internationales avec Jesse Eisenberg, Alexandre Skaarsgård et Salma Hayek.

Le festival international du film de Toronto se déroulera du 6 au 16 septembre.