Hello Neighbor débarque sur mobile, Switch et PS4 cette semaine

Le jeu d’horreur en mode furtif Hello Neighbor sera lancé sur iOS, Android, Nintendo Switch et PlayStation 4 cette semaine, plusieurs mois après son lancement Windows/Xbox One.

Le scénario de base de Hello Neighbor, plutôt mystérieux, a quand même évolué depuis que le jeu a été offert en accès anticipé. Mais «l’ennemi» demeure le même: un étrange voisin qui semble cacher des secrets terrifiants.

Votre mission est d’infiltrer sa maison sans vous faire détecter, mais attention: l’intelligence artificielle du jeu s’adapte à vos mouvements. Comme un vrai jeu de cache-cache, plus le voisin vous attrape, plus il en apprend sur vos déplacements. Il faut donc souvent changer de stratégie!

Youtubeur Markiplier

Le jeu a connu des hauts et des bas auprès des critiques et gamers. Avec ses mises à jour, plusieurs ont jugé que les défis avaient trop de bogues ou que les puzzles reposaient trop sur l'essai-erreur. Les contrôles, par ailleurs, sont parfois un peu têtus.

Mais il y a quand même beaucoup de fans, grâce aux youtubeurs Markiplier, Game Theory et Jackscepticeye, qui ont exploré chaque facette du jeu pour mieux comprendre l’histoire. Ça demeure un jeu différent avec une atmosphère indéniablement terrifiante.

Youtubeur Jackscepticeye

Le jeu sera-t-il bien adapté au petit écran mobile? Ça reste à voir. Le lancement iOS/Android est prévu pour ce jeudi. La première partie du jeu sera gratuite, le reste sera payant.

Les versions PlayStation 4 et Nintendo Switch seront lancées vendredi.