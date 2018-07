Initiation à l’art lyrique réussie

Mélange de conte, de théâtre, de rigolade et d’extraits d’opéras, L’aventure gourmande d’Hansel et Gretel s’avère être une belle façon, pour les jeunes, de s’initier à l’art lyrique.

Après quatre créations présentées à la Maison Jaune, le Festival d’opéra de Québec a modifié sa formule avec un spectacle itinérant initiatique présenté dans les camps de jour des Patros Roc-Amadour, Charlesbourg, Lévis et Laval et aux Loisirs du Faubourg.

Ce spectacle des Jeunesses Musicales Canada, qui affiche complet, a pour mission de faire découvrir l’opéra aux jeunes de six à douze ans. Celles de la Maison Jaune mettaient surtout l’accent sur les performances des jeunes chanteurs.

Hier matin, dans la salle Raymond-Bernier­­­ du Patro Roc-Amadour, la soprano Cécile Muhire, la mezzo-soprano Charlotte Gagnon, le comédien-chanteur Guillaume Rodrigue et le pianiste Carl Matthieu Neher se sont acquittés de cette mission à travers le conte Hansel et Gretel.

Le comédien-chanteur, qui a une obsession pour les bonbons, explique, avec l’aide des deux chanteuses et du pianiste, ce qu’est l’opéra.

Duo des fleurs

Cécile Muhire (Gretel) et Charlotte Gagnon (Hansel) déploient leurs voix pour montrer les différences entre une soprano et une mezzo-soprano. Elles unissent leurs voix pour offrir un beau moment avec le Duo des fleurs de l’opéra Lakmé.

On explique que les rôles de petits garçons sont souvent, à l’opéra, interprétés par des jeunes filles mezzo-sopranos et que ceci explique pourquoi Charlotte Gagnon interprétera Hansel.

On entendra aussi, à travers la relecture du conte Hansel et Gretel, L’amour est un oiseau rebelle de l’opéra Carmen, un extrait de La Vie Parisienne d’Offenbach, et La Donna e mobile de Rigoletto, où Guillaume découvre qu’il n’a pas une voix de ténor ou de basse, mais de baryton.

Le Festival d’opéra de Québec s’est donné comme mission d’initier les jeunes à l’art lyrique et L’aventure gourmande d’Hansel et Gretel touche la cible.

► Le spectacle sera présenté à nouveau le 4 décembre au Palais Montcalm.