Le Hyundai Kona se déguise en Iron Man

À l’occasion de l’ouverture du salon Comic-Con de San Diego, Hyundai a présenté l’édition Iron Man de son Kona.

À lire aussi: Hyundai préparerait un Kona survitaminé

Il ne s’agit pas que d’un simple coup d’éclat de marketing. En effet, Hyundai entend concrétiser ce projet en commercialisant cette édition spéciale. Sa production devrait débuter dès décembre 2018 afin que les premiers exemplaires soient sur le marché au début de la prochaine année. Hyundai mentionne que le nombre d’unités est limité, sans toutefois apporter davantage de précision.

Parmi les modifications apportées à cette version du Kona, notons les phares. Ceux-ci ont été conçus de manière à reprendre la forme des yeux du casque d’Iron Man.

On remarque également que le capot a été redessiné. Sur les ailes avant, on retrouve l’écusson bien connu d’Iron Man.

Hyundai Kona Iron Man 2019 Hyundai

Sur les portes arrière a été apposée l’inscription « Stark Industries » qui est une entreprise fictive présente dans l’univers Marvel.

Quant aux jantes de 18 pouces de diamètre, elles sont différentes de celles du Kona conventionnel. Au centre d’elles, les plus observateurs souligneront la présence du masque du célèbre personnage.

Quelques petites attentions ont aussi été apportées à l’habitacle. Le Hyundai Kona Iron Man est muni d’un système d’affichage tête haute spécifique, d’un levier de vitesse de même que de sièges au style unique.

Hyundai Kona Iron Man 2019 Hyundai

Le communiqué émis par Hyundai ne faisait aucunement mention de la motorisation ni du prix de vente.

Il ne s’agit pas d’une première association entre un constructeur automobile et un personnage de fiction. En effet, en 2014, Toyota a créé une Sienna qui s’inspirait de Bob l’éponge. Contrairement au Kona qui se retrouvera sur le marché, cette Sienna était demeurée au stade de véhicule promotionnel. Plus récemment, Hyundai s’est associé avec le film Ant-Man et la Guêpe dans lequel on peut apercevoir la Veloster 2019.