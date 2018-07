Lee Trevino: encore la tête à la Vallée du Richelieu

Toujours aussi comique et volubile, celui qui est affectueusement surnommé « Merry Mex » a lâché plusieurs bons gags en plus de faire de savoureux clins d’œil aux invités d’honneur à ses côtés. Il a taquiné au passage le réputé artisan des cocheurs Bob Vokey, qu’il croit en meilleure forme qu’il y a 25 ans !

J’étais à Pinehurst. Gary Player était venu me chercher en voiturette et m’avait amené au Temple. C’était le moment ! Il m’a donné ma plaque, et 15 minutes plus tard j’étais déjà de retour au champ d’exercices », a-t-il raconté sur un ton blagueur.