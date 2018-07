Les Canadiens progressent au Challenger de Granby

Les Canadiens Bianca Andreescu, Katherine Sebov, Leylah Annie Fernandez, Peter Polansky, Brayden Schnur et Frank Dancevic ont tous atteint le deuxième tour du Challenger de Granby, mardi.

Troisième favorite du tableau féminin et 185e au monde, l’Ontarienne Bianca Andreescu a pris la mesure de l’Italienne Georgia Brescia (283e) en deux manches de 6-2 et 7-6 (7).

Au prochain tour, Andreescu affrontera la jeune Québécoise Leylah Annie Fernandez (820e), qui a vaincu la Taiwanaise Chieh-Yu Hsu (459e) en trois manches de 3-6, 6-4 et 7-6 (4). La Montréalaise de 15 ans avait bénéficié d’un laissez-passer pour le tableau principal.

Pour sa part, l’Ontarienne Katherine Sebov, huitième tête de série et 275e au monde, a défait la Lavalloise Tiffany Lagarde (non classée) 6-3 et 6-4. Sa prochaine adversaire sera l’Australienne Olivia Tjandramulia (393e).

L’Ontarienne Jada Bui s’est quant à elle inclinée 6-4 et 6-3 face à l’Australienne Ellen Perez, sixième favorite et 257e raquette mondiale.

Polansky expéditif

Du côté masculin, Peter Polansky n’a pas traîné sur le terrain. Le Torontois de 30 ans, troisième tête de série et 134e joueur mondial, n’a mis que 58 minutes pour se défaire du Japonais Yusuke Takahashi (353e) en deux manches de 6-4 et 6-1. Le Canadien se mesurera au Chinois Zhe Li (273e) au prochain tour.

L’Ontarien Brayden Schnur (233e) a lui aussi accédé à la ronde suivante après avoir disposé du Britannique Liam Broady, cinquième favori et 184e au monde, en deux manches de 6-4. Il sera maintenant opposé à l’Américain JC Aragone (284e)

En soirée, l'Ontarien Frank Dancevic (328e) a eu le meilleur sur le Zimbabwéen Takanyi Garanganga (450e) en deux manches de 6-4. En deuxième ronde, il croisera le fer avec l’Autrichien Lucas Miedler (231e), qui a battu le Britanno-Colombien Benjamin Sigouin (682e) 6-3, 2-6 et 6-4, mardi.