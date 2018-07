Les Capitales rebondissent

Sans être aussi explosifs que leurs adversaires l’avaient été la veille à leurs dépens, les Capitales se sont révélés sous un bien meilleur jour contre les Champions d’Ottawa dans une victoire de 4-1, mardi soir, au Stade Canac.

Écrasés 10-1 lundi soir contre les représentants de la capitale fédérale, les Québécois ont bénéficié d’une meilleure prestation de leur partant Ryan Searle pour signer un deuxième gain seulement en huit rencontres.

Les Capitales gagnent un demi-match sur les Miners de Sussex County (à 6 au total), inactifs mardi en raison de dégâts au terrain à Rockland, dans leur course au premier rang de la Ligue Can-Am de baseball indépendant.

Searle (7-3, 3,12) a été intraitable en sept manches de travail, n’accordant qu’un point mérité sur cinq coups sûrs en plus d’éventer six frappeurs. L’Australien n’avait pas ajouté de « W » à sa fiche depuis le 30 juin.

« Je ressentais de la fatigue à mes derniers départs. C’est la mi-saison, on a un drôle de calendrier sur la route et tout le monde a de petites blessures ici et là. J’ai ralenti la cadence depuis une semaine et demie pour reposer mon corps et je me sentais fort aujourd’hui », a lancé le pince-sans-rire du vestiaire québécois, qui a aussi donné du crédit à ses partenaires en défense.

Au bâton

À l’attaque, les locaux se sont illustrés hâtivement pour donner un coussin à leur lanceur, prenant les devants 2-0 à la manche initiale sur une balle passée et un ballon-sacrifice de T. J. White.

« Si on a des départs de qualité, nos chances de gagner sont excellentes. Ça a donné un tempo à notre équipe. Puis [Nick] Van Stratten a été notre bougie d’allumage avec deux points marqués [sur les trois premiers]. Il amène de bonnes vibrations sur le banc et il veut jouer », a renchéri le gérant Patrick Scalabrini.

Wilson emballé

Comme il l’avait annoncé la veille, Patrick Scalabrini a ajouté l’avant-champ, et surtout frappeur désigné, Liam Wilson, à son alignement.

Âgé de 23 ans, l’Ontarien vient de finir son stage dans les rangs universitaires américains à Canisius College (NCAA D1) où il a maintenu une excellente moyenne au bâton de ,334 en trois ans, frappé 217 coups sûrs et produit 120 points.

Intéressé par ses services depuis l’hiver, Scalabrini a essuyé deux refus de sa part avant que Wilson ne revienne à la charge pour lui dire qu’il était prêt à joindre l’équipe.

« Je n’ai pas dit oui tout de suite, parce que j’étais un peu amoché après ma saison et j’ai pris un peu de repos, mais je me sens bien maintenant », a assuré le natif d’Ayr, petite municipalité située à environ une heure de Toronto.