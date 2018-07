Les cochers de Québec en grève dès jeudi

La grande majorité des cochers de Québec seront en grève à compter de jeudi, en réponse aux négociations infructueuses entre l’employeur Calèches Québec et le syndicat.

Les cochers à l’emploi de Calèches Québec font partie du syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC). Ils seront une vingtaine d’employés à entamer une grève pour une durée indéfinie.

«On sait quand on sort, mais on ne sait pas quand on rentre», a laissé savoir le négociateur du syndicat Claude Ratté.

M. Ratté a indiqué qu’il ne «négocie pas dans les journaux», mais a tout de même indiqué «qu’il y a des choses sur lesquelles on ne s’entend pas».

«On va essayer de régler ça comme des grands», a-t-il ajouté.

Les cochers à l’emploi de Calèches Québec sont sans contrat de travail depuis décembre 2016. Les négociations et les rencontres de consultation qui se sont tenues depuis « n’ont rien donné », selon M. Ratté.

Calèches Québec détient 14 des 17 permis d’exploitation de calèches à Québec.