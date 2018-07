Les PDG des compagnies High Tech se soucient des milléniaux

Une récente étude de l’entreprise KPMG a sondé 1000 PDG des grandes multinationales technologiques à propos de leurs craintes et espérances pour l’avenir. Et parmi elles, les milléniaux prennent une place importante.

En effet, les PDG ont avoué se soucier de la génération Y, notamment en tant que consommateurs.

53% des dirigeants disent trouver difficile de lutter pour l’attention des jeunes et de concurrencer les divers sites et services en ligne, 43% affirment avoir de la difficulté à adapter leur modèle de ventes et distribution à une audience plus jeune et 40% d’entre eux expliquent même ne pas pouvoir différencier les besoins des milléniaux des autres générations.

Ceci dit, en 2017, les compagnies de haute technologie étaient largement parmi les meilleurs environnements de travail pour les employés milléniaux.

Dans son rapport, KPMG mettait d’autres appréhensions des PDG, à commencer par les mesures de cybersécurité pour protéger les données de leurs utilisateurs, mais aussi la réticence populaire envers la mondialisation et le retour au territorialisme.

Toutefois, les chefs de ces compagnies gardent une marge d’optimisme en termes de croissance de leur industrie. Ils pensent également, pour 63% d’entre eux, que l’alliance stratégique entre les entreprises de haute technologie sera nécessaire pour atteindre leurs objectifs de croissance.

Pour eux, le futur s’annonce aussi artificiellement intelligent. Pour six PDG sur 10 sondés, l’intelligence artificielle va créer plus d’emplois qu’elle ne va en détruire.

Le rapport de KPMG permet ainsi de mieux comprendre la vision à court et moyen terme des hommes et femmes qui dirigent notre avenir technologique. Et ça s’annonce bouleversant.