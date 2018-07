Les Steelers s’entendent avec leur premier choix

Les Steelers de Pittsburgh se sont entendus avec leur premier choix de l’encan 2018, Terrell Edmunds, mardi.

Le demi de coin a paraphé un contrat type de quatre ans pour les recrues. Il recevra un montant de 10,8 millions $, dont six en bonus de signature, selon le quotidien «Pittsburgh Post-Gazette».

L’athlète de 6 pi et 217 lb est reconnu pour sa polyvalence. Il est en effet capable d’évoluer au poste de secondeur ou de maraudeur.

En trois saisons avec l’Université Virginia Tech, dans la NCAA, Edmunds a amassé 101 plaqués en solitaire et six interceptions en 35 rencontres.

Avec cette signature, il ne reste plus que quatre premiers choix du dernier repêchage de la NFL qui n’ont pas paraphé d’entente. Il s’agit de Sam Darnold (Jets de New York), Denzel Ward (Browns), Josh Allen (Bills de Buffalo) et Roquan Smith (Bears de Chicago).