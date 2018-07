[PHOTOS] Les œuvres en acier d’un soudeur de Sept-Îles attirent l'attention

SEPT-ÎLES | Au cours des 20 dernières années, un soudeur de Sept-Îles a créé un véritable univers de métal, constitué d’étonnantes créatures, de sympathiques personnages et de nombreux animaux de métal. Les œuvres en acier de Jean-Pier Synnott attirent de plus en plus de visiteurs.

La centaine de sculptures installées dans un boisé situé à l'arrière de sa résidence provoquent l’étonnement pour tous ceux qui visitent les lieux.

Jean-Pier Synott a réalisé plus de 100 sculptures faites à partir de pièces de métal récupérées chez ses employeurs.

«Chaque pièce part d’un morceau, a-t-il confié. Des fois, ça ne prend pas grand-chose. Je pars d’un petit morceau et je construis aux alentours. Comme le boxer ici, son casque, c’est une pièce qui va sur un wagon de train.»

Lors de la visite du «Queen Mary 2» l’an dernier, quelques sculptures de Jean-Pier Synnott ont été exposées sur le quai.

Devant l’intérêt des croisiéristes, les œuvres du soudeur seront davantage mises en valeur lors des prochaines escales, cet automne.

