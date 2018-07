Mila Kunis et Macaulay Culkin: une relation qui s'est terminée «de façon horrible»

Mila Kunis a fait un travail d’introspection lors de son passage à Armchair Expert, l'émission diffusée en podcast de Dax Shepard. Elle est notamment revenue sur sa relation de huit ans avec l’acteur Macaulay Culkin, qui s’est terminée «de façon horrible» en 2010. Selon elle, tout est de sa faute.

Si elle est aujourd’hui heureuse d'être mariée avec Ashton Kutcher, avec qui elle a deux enfants, elle éprouve d’énormes regrets concernant la façon dont elle s'est comportée avec la star de Maman, j'ai raté l'avion. «J’ai m*rdé. J’étais une c*nnasse dans ma vingtaine et je suis la première à l’admettre», a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté: «Cela m’a pris du temps pour assumer et dire: “Tu sais quoi? J’étais une c*nnasse”, l’accepter et l’intégrer. J’ai vraiment fait de la m*rde... Quand je me suis retrouvée célibataire, je me suis dit: “Il faut que je me retrouve. J’ai vraiment besoin de comprendre pourquoi j’ai fait ce que j’ai fait et redevenir un être humain.”»

Mila Kunis n’a pas précisé ce qu’elle avait fait pour provoquer la fin de sa relation avec Macaulay Culkin. «Cela fait tellement longtemps, assez de temps a passé. Je crois qu’on a tous en quelque sorte pardonné à d’autres ce qui s’est mal passé», a-t-elle cependant observé.

Macaulay Culkin a lui aussi refait sa vie et est en couple avec l’actrice Brenda Song depuis presque un an.