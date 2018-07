Les Cercles de Fermières du Québec ont établi un nouveau record en remettant à la Fondation OLO un montant de 172 654,56 $ en dons, récoltés lors de leur campagne annuelle à travers la province. De ce montant, 8736 $ ont été amassés par les femmes de la Fédération 12 – Québec et Portneuf pour soutenir les femmes enceintes de la région. Depuis la création de la Fondation OLO en 1991, les Cercles de Fermières ont remis l’impressionnante somme de 1 756 224 $ en dons pour des bébés en santé.

85 ans

Joyeux anniversaire de naissance à Raynald Potvin, de Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano), qui a 85 ans aujourd’hui. Marié depuis 62 ans à Madeleine Émond, M. Potvin a 2 enfants, 4 petits-enfants et 2 arrières-petites-filles. Toute la famille lui souhaite une superbe journée d’anniversaire !

Honorée par l’ORIIQ

Bravo à Lucie Grenier, présidente-directrice générale adjointe du CHU de Québec-Université Laval, qui se verra remettre, le 20 septembre, le prix Rachel-Bureau, par l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec (ORIIQ). Ce prestigieux prix est décerné à une infirmière reconnue pour ses qualités personnelles et professionnelles, ainsi que pour sa contribution à la profession. On la qualifie de travailleuse acharnée, d’habile communicatrice et de gestionnaire pragmatique dotée d’une crédibilité sans faille.

Journée de la Sérénité

Le chanteur Éric Lapointe a accepté la présidence d’honneur de la 23e Journée de la Sérénité de la Villa Ignatia qui se tiendra le mardi 7 août au club Le Grand Portneuf de Pont-Rouge. L’humoriste Sylvain Larocque sera également de la partie alors que le Dr Ildebert Huard soulignera le 35e anniversaire de l’organisme qui accueille, depuis 1983, des personnes souhaitant se libérer de leur dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux médicaments afin qu’elles puissent retrouver l’espoir de vivre pleinement. Pour revenir à la Journée, il reste encore quelques places. Vous avez le choix : forfait golf et souper ; souper seulement, faire une commandite ou faire un don. Sur la photo, André Pelchat, président-directeur général d’Immostar et président du comité organisateur de la Journée, et Éric Lapointe entourent le Dr Ildebert Huard, fondateur de la Villa Ignatia. www.villaignatia.com/ 418 657-4086

Générosité exemplaire

Les employés de la compagnie STACE (solutions d’équipements électriques auxiliaires), de St-Augustin-de-Desmaures, ont participé, du 9 au 13 juillet derniers, à une série d’activités (collecte de denrées non périssables, service du repas à la Soupe populaire) au profit de la Fondation de Lauberivière. Normand Lord, président et chef de la direction de STACE, en a profité pour appuyer son personnel en remettant à la Fondation un don corporatif de 50 000 $ espérant ainsi encourager d’autres chefs d’entreprise à faire de même. Sur la photo, de gauche à droite, à l’avant-plan : Normand Lord, de STACE ; Manon Beaudoin, DG de la Fondation de Lauberivière ; et Jean Roy, président du CA de la Fondation de Lauberivière, en compagnie de quelques employés de Stace.

Anniversaires

Jean-Claude L’Abbée (photo), éditeur et chef de la direction du Journal de Québec, de 1982 à 2006, et v.-p. du CA de l’Aéroport international Jean-Lesage, 68 ans... Mikaël Kingsbury, skieur acrobatique québécois, 26 ans... Patrice Bergeron, joueur de centre des Bruins de Boston (LNH), 33 ans... Anna Paquin, actrice d’origine canadienne, 36 ans... Geneviève Néron, comédienne et actrice québécoise, 44 ans... Yves Duteil, chanteur français, 69 ans.

Disparus

Le 24 juillet 2015. Yves Mercure (photo), 60 ans, ancien président de la FTQ-Construction, de 2008 à 2011... 2016. Marni Nixon, 86 ans, chanteuse et comédienne américaine... 2014. Roger Blay, 76 ans, comédien québécois... 2013. Garry Davis, 91 ans, militant pacifiste américain... 2011. David Servan-Schreiber, 50 ans, neuropsychiatre et écrivain français... 2001. Claude Allaire, 48 ans, journaliste sportif au Journal de Québec pendant 23 ans.