[QUIZ] Connaissez-vous bien Paul McCartney?

Dans quelle chanson de l’album Ram Paul McCartney fait-il référence à son ancien comparse John Lennon et sa conjointe Yoko Ono?

Bien qu’il se défendra plus tard d’avoir voulu viser John et Yoko uniquement, certains passages des paroles de Too Many People les visent directement: Too many people preaching practices(«trop de gens prêchent des pratiques»). Pour lui répondre, John Lennon a écrit How do you sleep? que l’on retrouve sur son l’album Imagine.