Louis-Philippe Ladouceur: toujours fidèle au poste

Au fil de sa longue carrière avec les Cowboys de Dallas, Louis-Philippe Ladouceur n’a pu faire autrement que de s’habituer à voir de petits et de grands noms quitter l’équipe. Si bien qu’aujourd’hui, à l’aube de sa 14e saison, personne ne revendique plus d’ancienneté que lui dans le vestiaire.

Le spécialiste des longues remises a vécu son lot d’histoires abracadabrantes au sein de l’une des équipes les plus médiatisées dans le monde du sport professionnel, mais voilà qu’il se prépare à amorcer un camp d’entraînement bien particulier avec les Cowboys.

Le départ fracassant du receveur Dez Bryant a fait beaucoup de bruit, mais il ne faudrait pas oublier la retraite de celui qui était le doyen de l’équipe en frais d’ancienneté, l’ailier rapproché Jason Witten.

« Je pensais avoir tout vu quand DeMarcus Ware a quitté pour Denver en 2014, même s’il était l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe. L’an passé, des vétérans importants comme Tony Romo et Doug Free ont aussi quitté. Maintenant, c’est Dez et Jason, comme quoi c’est toujours comme ça dans la NFL », a constaté le vétéran québécois avant son départ pour Oxnard, en Californie, où l’équipe tient son camp.

Un sport de jeunes

À 37 ans, Ladouceur a conclu l’hiver dernier un pacte d’une saison avec les Cowboys. S’il ne se sent pas prêt à accrocher ses épaulettes, il réalise plus que jamais que la NFL, comme les autres ligues sportives majeures, est de plus en plus axée sur les prouesses des jeunes.

« C’est une business et il faut que tu sois jeune. Sauf que des gars comme Jason Witten, tu ne remplaces pas ça facilement. Il a pris des coups pour l’équipe et a montré du leadership pendant 60 jeux par match. Il faudra que nos jeunes prennent le contrôle rapidement », estime-t-il.

Quant au départ de Bryant, qui a accusé plusieurs coéquipiers (sans les nommer) d’avoir orchestré sa sortie de Dallas, Ladouceur ne s’en formalise pas.

« Il a été très dominant pendant six ou sept ans, mais depuis un an ou deux, c’était plus difficile. La connexion avec Dak [Prescott, le quart-arrière] n’était pas facile. Sur les lignes de côtés, il fallait surveiller le chamaillage avec lui, mais sur le terrain il a été très productif pour nous. »

Une bonne équipe

Dans les dernières années, les Cowboys ont habitué les amateurs à d’intenses variations de rendement, eux qui ont présenté des dossiers successifs de 12-4, 4-12, 13-3 et 9-7 depuis 2014.

« On forme une bonne équipe et nous sommes jeunes. On joue six de nos sept derniers matchs à l’intérieur, ce qui sera très positif en fin de saison. Il faudra voir si notre groupe de receveurs saura combler la production de ceux qui sont partis », a noté Ladouceur.

« J’ai vraiment le désir fort en moi de gagner un championnat »

Louis-Philippe Ladouceur a savouré quatre championnats de division et a disputé sept matchs en séries. Mais à 37 ans, ce qui l’accroche toujours au football est le désir inassouvi de remporter un Super Bowl.

En 2007, 2009, 2014 et 2016, les Cowboys ont été champions dans la division Est de l’Association Nationale. Mais à chacune de ces occasions, leur route en séries ne s’est jamais étirée sur plus de deux matchs.

Épreuves

Ladouceur a vécu des éliminations d’une indescriptible douleur, notamment sur le « non attrapé » très controversé de Dez Bryant face aux Packers, ainsi que lorsque Tony Romo avait échappé sa remise parfaite sur une tentative de placement pour une victoire qui n’a jamais eu lieu face aux Seahawks.

« J’adore encore la game et la camaraderie, mais si j’avais déjà gagné un Super Bowl, je ne sais pas si je continuerais. J’y vais une année à la fois à mon âge, mais je finis toujours par décider de continuer parce qu’il y a vraiment le désir fort en moi de gagner un championnat », s’est-il exprimé.

Travail dans l’ombre

Même s’il sait pertinemment que sa position ne lui permettra jamais de se retirer un jour dans la gloire, Ladouceur continue de savourer sa mission très spécifique sur les unités spéciales, lui qui n’a jamais raté un départ et qui compte 212 matchs à son actif.

« Les unités spéciales qui sont dominantes peuvent gagner environ deux matchs par saison et c’est ce qu’il faut faire de notre côté. Sur le plan personnel, je souhaite juste que mon jeu contribue à ramener nos unités spéciales au niveau où elles étaient il y a deux ou trois ans », a expliqué celui qui avait préféré la stabilité offerte par les Cowboys à une autre offre des Raiders, en mars dernier.