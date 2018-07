Vidéo | 10 délicieuses minutes de Shadow of the Tomb Raider

Il reste encore quelques semaines avant la sortie de Shadow of the Tomb Raider, mais Square Enix et Eidos Montreal ont généreusement offert du gameplay à savourer!

Dans une vidéo, sortie hier sur YouTube, les fans de la série d’aventure peuvent visionner près de 10 minutes de jeu. Ça aide à patienter!

Les commentaires sont presque unanimes: le jeu est visuellement spectaculaire. Tellement, que l’on soupçonne que les graphismes ont été pas mal retravaillés. C’est beaucoup mieux que les premiers aperçus, en tout cas.

La vidéo

Mon seul pépin: les mouvements des bouches lors des dialogues sont un peu «bof», mais le reste est très beau.

Shadow of the Tomb Raider sera disponible le 14 septembre sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One. Suivez Pèse sur Start pour la critique!