[VIDÉOS] Ce pianiste calme les éléphants aveugles de la Thaïlande en leur jouant du piano

Après avoir accompagné plusieurs groupes et artistes sur scène, Paul Barton, un pianiste anglais, a délaissé la vie de tournée et a pris le chemin de la Thaïlande où il apaise les éléphants aveugles en leur jouant du piano.

C’est en 2011 que Paul Barton a débuté ses séances de «musicothérapie» auprès des éléphants de Elephant’s World, un sanctuaire protégé où presque tous les pachydermes sont aveugles.

Puisque la musique adoucit les moeurs, plusieurs éléphants semblent particulièrement être bercés et apaisés par la musique du pianiste.

«Certaines oeuvres ou certains mouvements touchent vraiment les éléphants de la réserve, car ce sont des animaux très émotifs et extrêmement intelligents. Si vous réfléchissez attentivement et sélectionnez les morceaux qui affectent le plus les humains, vous découvrirez que cette musique affecte ces éléphants de la même manière», a confié Paul Barton à L’Obs.

Ravel, Debussy, Chopin, Bach, Beethoven, chaque bête a sa préférence!

«Dans ce sanctuaire, il y a un éléphant mâle aveugle que tout le monde craint. Mais il suffit que je joue le lent mouvement de la sonate dite "Pathétique" de Ludwig van Beethoven pour qu'il devienne très doux. Je n'ai pas peur de lui. Il ne peut donc pas sentir ma peur. Je le sens alors respirer sur mon piano, toucher mes mains et mes bras avec sa trompe. Quand je joue de la musique, il y a un lien indescriptible qui se tisse entre nous», a aussi raconté Paul Barton au magazine.

Certains éléphants tentent même eux aussi de pianoter...