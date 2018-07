TREMBLAY, France Bouchard



Au Centre Hospitalier de La Malbaie, le 20 juillet 2018 à l'âge de 83 ans est décédée dame France Bouchard, épouse de feu M. Roger Tremblay. Elle demeurait à St-Irénée. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité,de 9h à 10h30et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: sa fille Guylaine (Luc Simard), sa petite-fille MiKaelle et son fils Serge. Ses frères et sœurs: feu Henriette (Louis-Marie Bouchard), Solange (feu Raoul Tremblay), Yvan (Denise Tremblay), feu Lucette (feu Gérard Tremblay), Aline (feu Antoine Tremblay), Noëlla (feu Ernest Tremblay), Denise (feu Pierre Côté), feu Irène (feu Théo Vandal) et feu Georgette (feu Armand Foucher) ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du Centre Hospitalier de La Malbaie pour leurs bons soins et leur dévouement ainsi que Mme Nicole Dassylva pour ses bons services rendus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation du Centre Hospitalier de La Malbaie, formulaires disponibles à l'église ou en ligne au : www.fondationchlamalbaie.orgLes funérailles seront dirigées par