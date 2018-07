TREMBLAY, Clément



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, le 21 juillet dernier, à l'âge de 73 ans, est décédé paisiblement entouré de ses enfants monsieur Clément Tremblay. Il était le fils de feu Elzéar Tremblay et de feu Germaine Lessard. Il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Manon Simard) et Marie-Jo (feu Jean Sébastien Carrier); ses petits-enfants : Stéphanie (Antony Bélanger), Sébastien, Raphaël, Laurence et Sophia; son arrière-petit-fils Charles; son frère et ses sœurs: feu Victorien (Carmen Lachance), Dorothée (Paul- Émile Ferland) et Lucille (Denis Paré), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule vendredi 27 juillet de 11h à 13h45. Les funérailles suivront à 14h en l'église Notre-Dame-de-L'Annonciation (1625, rue Notre-Dame, L'Ancienne-Lorette QC G2E 3B4). La famille désire remercier le personnel soignant de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologue et de Pneumologie de Québec (2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8.