PRÉMONT, Raymond



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 22 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Raymond Prémont, époux de feu dame Pierrette Parent. Il demeurait à Ste-Famille, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Pauline Bergeron), Marie-Claude (Daniel Boyer), Sylvie (Michel Cambron), Bruno (Ann Saumier), Diane, Normand (Léane Girard) et Nathalie (Bernard La Frenière); ses petits-enfants et ses arrière-petits- enfants; ses frères et ses sœurs: Père Ludovic, Gisèle, Jean-Claude (Laure-Anna Vézina), Ferdinand (Romaine April), Germain (feu Alfrédine Pouliot), Céline (Roger Giguère), Yvon, et Élise (Jean-Victor Lachance); son beau-frère et belles-sœurs de la famille Parent: Denise, Michel et Suzanne ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre son épouse, il est allé rejoindre son fils Pierre, ses sœurs et ses frères: Auxilia (feu Fernand Drouin), Noëlla (feu Aurèle Tanguay) Hilarion (feu Dorothée Martin), Camille et Soeur Armande. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité de soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg ainsi que ceux de la Résidence Ste- Famille à l'Île d'Orléans pour les bons soins prodigués à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du foyer Charlesbourg, (soins palliatifs), 7150, boul. Cloutier, Québec, QC G1H 5V5.