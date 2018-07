ALLARD, Jeannette Drolet



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 19 juillet 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Jeannette Drolet, épouse de monsieur Adrien Allard, fille de feu madame Virginie Alain et de feu monsieur Wilbrod Drolet. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Conrad, Monique, Gaston, Robert (Hermance Maltais), Pauline (Daniel Pelletier); ses petits-enfants : Catherine, Caroline, Marie-Laurence et Louis-Alexandre; ses frères et soeurs: feu Marie-Ange (feu Rosaire Beaumont), feu Henri ( feu Simone Martel), Lucie (feu Paul-Émile Gauvin), feu Marie-Paule (feu Rolland Martel), feu Georgette (Rolland Beaumont), feu Noëlla (feu Aimé Petitclerc); ses beaux-parents: feu Jean- Baptiste Allard et feu Marguerite Defoy; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Rosaire (feu Jeannine Mailloux), Louisette (Paul-Aimé Hamel), feu Céline (feu Réginald Langelier) ainsi que de nombreux parents et amis(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi 26 juillet 2018, de 19h à 21h, vendredi 27 juillet 2018, de 9h à 10h30.. L'inhumation se fera au cimetière Ancienne-Lorette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, Québec, Tél. : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.