9 véhicules marquants sous le règne de Sergio Marchionne

Sergio Marchionne, PDG de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vient de nous quitter. Prenons quelques instants pour nous rappeler des modèles les plus marquants qui ont été développés sous son règne.

À lire aussi: Décès de l'ex-patron de Fiat Chrysler Sergio Marchionne

À lire aussi: Le Montréalais Ralph Gilles rend hommage à Sergio Marchionne

Fiat 500 Fiat

Quatre ans après d’être retrouvé à la tête de Fiat, le gestionnaire italo-canadien a ressuscité un classique : la 500. Différentes déclinaisons ont ensuite eu lieu : Abarth, cabriolet, 500L, 500X, etc.

SRT Viper FCA

Tout juste un an avant la création officielle du groupe FCA, SRT a mis en marché la cinquième génération de la mythique Viper. Les amateurs du modèle ont dû patienter trois ans entre les modèles de quatrième et cinquième génération. Sous son capot avant, on retrouvait un V10 de 8,4 L. Malheureusement, il a fallu dire au revoir au modèle en 2017.

Ferrari LaFerrari Ferrari

Avec la LaFerrari lancée en 2015, Ferrari a osé. En effet, il s’agissait du premier modèle du constructeur italien à allier un moteur à essence (V12 de 6,3 L de 789 chevaux-vapeur) et un moteur électrique qui développe 161 chevaux-vapeur. En 2017, une version décapotable, baptisée Aperta, a vu le jour.

Alfa Romeo 4C Alfa Romeo

Lors du retour en Amérique du Nord d’Alfa Romeo, il aurait été difficile d’imaginer un véhicule qui fasse davantage jaser que la 4C. Malheureusement, le coupé a été retranché du catalogue pour 2019 afin de ne conserver que le cabriolet. La conduite de ce véritable go-kart animé par un petit moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,7 L est on ne peut plus marquante.

Dodge Challenger Hellcat Dodge

En 2015, Dodge a surpris la totalité du continent nord-américain en lançant une version surpuissante de sa Challenger. Pratiquement en même temps, l’exercice a été répété avec la Charger. Encore aujourd’hui, ses 707 chevaux-vapeur et ses 650 livres-pied développés par son moteur V HEMI de 6,2 L demeurent très impressionnants.

Jeep Renegade Jeep

Qu’on l’aime ou non, on ne peut passer sous silence le fait que le Renegade est devenu le tout premier véhicule de la marque Jeep à viser le marché mondial et à être exclusivement assemblé à l’extérieur des États-Unis.

Chrysler Pacifica Chrysler

Lorsqu’un modèle vieillissant se vend encore à la tonne, il est toujours périlleux de le remplacer. C’est le cas de la Dodge Grand Caravan et de la Chrysler Town & Country. Chrysler a tout de même osé en laissant de côté la Town & Country et en introduisant la Pacifica. Par le fait même, celle-ci est devenue la toute première minifourgonnette à pouvoir être dotée de la technologie hybride rechargeable.

Maserati Levante Maserati

En 2017, Maserati a pilé sur son orgueil et a décidé de prioriser la rentabilité de la marque. C’est ainsi qu’est arrivé le premier véhicule utilitaire sport (VUS) de la marque, le Levante. Le constructeur italien de véhicules de luxe a d’ailleurs annoncé qu’il planchait sur la conception d’un second VUS.

Dodge Challenger SRT Demon Dodge

Alors qu’on croyait avoir atteint un sommet avec le Challenger SRT Hellcat, voilà que Dodge nous a pris par surprise en proposant le Challenger SRT Demon pour 2018. Produite à seulement 3300 exemplaires, cette Challenger fort particulière est propulsée par un V8 HEMI qui génère 840 chevaux-vapeur et 770 livres-pied. Elle peut aussi se vanter d’être une future voiture de collection.