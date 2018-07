À l’égard de l’immobilier: le test de résistance imposé par Ottawa a nui à la perception des Canadiens

TORONTO – En imposant de nouvelles règles d’un océan à l’autre pour contrer la surchauffe immobilière touchant surtout deux marchés spécifiques que sont Toronto et Vancouver, le gouvernement Trudeau a nui à la perception qu’ont les Canadiens à l’égard de l’immobilier.

Selon le Rapport sur le marché de l’habitation et du crédit hypothécaire au Canada, publié par l’association Professionnels hypothécaires du Canada, un «large consensus» veut que l’immobilier «demeure un bon placement», mais les consommateurs ont toutefois été refroidis par le test de résistance qui a été introduit par Ottawa dans le cadre du processus de financement hypothécaire.

La montée des taux d’intérêt depuis un an a aussi eu un impact sur les perceptions des Canadiens relativement à l’habitation.

«Nous constatons toujours un fort désir d'acheter une maison, surtout chez les jeunes de 25 à 34 ans, a indiqué Paul Taylor, PDG de Professionnels hypothécaires du Canada. Quant à savoir s'ils pourront faire cet achat, c'est peut-être une tout autre question.»

Les tests de résistance imposés par le fédéral font en sorte que les premiers acheteurs ont plus de difficulté à se qualifier pour un prêt hypothécaire.

«Nous appuyons un test de résistance, bien qu'à un taux réduit simulant une hausse de 0,75 %, car il s'agit d'un outil utile pour vérifier la capacité d'un emprunteur d'effectuer des paiements futurs. Cependant, l'effet cumulatif de la hausse des taux, d'un test de résistance de 2 % ou plus, des règles du gouvernement provincial en Ontario et en Colombie-Britannique et de nouvelles restrictions sur les prêts ont une incidence négative sur l'activité du logement non seulement à Toronto et à Vancouver, mais partout au pays», a ajouté M. Taylor, qui craint une chute du prix des maisons au pays.