LÉVESQUE, Aline Lévesque



À son domicile le 21 juillet 2018, est décédée subitement à l'âge de 69 ans et 5 mois, dame Aline Lévesque, épouse de monsieur Gaston Lévesque. Elle était la fille de feu Robert Lévesque et de feu Jeannette Emond. Elle demeurait à La Pocatière et était native de Rivière-du-Loup. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aule jeudi 26 juillet de 19 h à 22 h. Le lendemain, jour des funérailles, la famille recevra les condoléances au funérariumde 11 h à 13 h 50.et de là au crématorium. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-Francois-Xavier. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Gaston, son fils Patrick, ses frères et ses belles-soeurs: Raymond (Louise Devost), André (Ginette St-Pierre), Yves; son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Lévesque: Pierrette, Normand (Maryse Lepage). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon.