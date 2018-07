BFF Challenge: Claudia Bouvette et Eloïse Larocque s’affrontent et mettent leur amitié à l’épreuve

Pour notre deuxième capsule mettant en vedette l’un de nos duos de BFF préfs, on a décidé d’inviter les pétillantes Claudia Bouvette et Eloïse Larocque à s’affronter dans une chaude lutte pour voir si leur amitié est plus solide que jamais.

Inséparables depuis le secondaire, les meilleures amies ont dû piger à tour de rôle des questions, souvent intimes, pour confirmer qu’elles connaissent TOUT de la vie de l’autre.

Psst!... Claudia Bouvette nous révèle qui est la dernière personne qu’elle a «frenchée»!

Sans plus tarder, voici le BFF Challenge très hilarant de Claudia et Eloïse:

Pour ceux et celles qui auraient manqué notre premier BFF Challenge avec Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume, voyez-le dès maintenant:

