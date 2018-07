BRETON, Alain



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 juillet 2018, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Alain Breton, fils de feu monsieur Lorenzo Breton et de dame Rachel Doyon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil sa mère adorée Rachel Doyon (feu Gérald Gagnon). Il était le frère de: Michel Breton (Guylaine Brassard) et Claude Breton (Ginette Toulouse). Il laisse également dans le deuil ses nièces et son neveu: Pamela Breton, Lisa-Marie Breton, Jade Breton, Shannon Paré et Alex Breton ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein (section Québec), 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc), G1S 2P7, Tél. : 418-683-1449.