Cette tresse «ADN» fera ressortir le petit côté intello en vous

Alors que les chercheurs se creusent les méninges pour faire avancer la science, les amatrices des nouvelles tendances beauté ont, quant à elle, mis la main sur une grande trouvaille sur les réseaux sociaux: la tresse ADN.

Une publication partagée par ALEXANDRA WILSON (@alexandralee1016) le 6 Juil. 2018 à 11 :53 PDT

Cette coiffure est rapidement devenue virale sous le mot-clic #dnabraid (tresse ADN). Son nom s'explique par le fait que la forme ressemble énormément à une spirale d'ADN.

Cette tresse a été rendue populaire grâce à la coiffeuse américaine Alexandra Wilson qui a partagé ce look capillaire sur Instagram.

«J'avais déjà vu ces tresses et je voulais les recréer en utilisant des sections plus petites pour un look plus complexe. Elles ont attiré mon attention et je me suis demandé pourquoi elles n'étaient pas plus populaires», a-t-elle expliqué au magazine Allure.

La technique pour recréer le look est un heureux mélange entre la tresse classique, celle en queue de poisson et la tresse française. Dans son tutoriel, la coiffeuse a choisi un modèle avec des mèches de couleurs, ce qui donne l’impression qu’il s’agit d’une spirale de base azotée (Alloooo les cours de science!).

Pour les plus téméraires qui aimeraient recréer le look pour un festival, un mariage ou tout simplement une journée chaude, on a mis la main sur un tutoriel YouTube qui vous montre étape par étape comment faire cette coiffure beaucoup trop cool.

