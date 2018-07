Coupe Rogers : Milos Raonic se dit prêt

Le Canadien Milos Raonic, qui s’est blessé à la cuisse lors du tournoi de Wimbledon, a reçu le feu vert de son équipe médicale et se dit prêt à revenir sur le terrain à l’approche de la Coupe Rogers de Toronto.

Raonic s’est confié, mercredi, au réseau Sportsnet.

Le corps de l’Ontarien de 6 pieds 5 pouces n’a pas été épargné cette saison, lui qui a notamment été blessé au genou et aux muscles pectoraux.

«Ça m’a pris 10 jours pour récupérer après le tournoi (Wimbledon), a souligné Raonic. Je ne pouvais presque rien faire. Récemment, je suis allé sur le terrain et je me suis entraîné. C’était correct. J’ai reçu le feu vert de mon équipe médicale et j’ai travaillé très fort pour être prêt physiquement pour la Coupe Roger.»

Raonic, 30e joueur mondial, a baissé pavillon lors des quarts de finale de Wimbledon face à un autre gros serveur, l’Américain John Isner.

La Coupe Rogers se déroulera du 4 au 12 août à Toronto pour les hommes et du 3 au 12 août à Montréal pour les femmes.