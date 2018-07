De fiançailles et de condoléances

«Je me pose des questions sur la pertinence de mettre un s au mot aucun et de faire accorder le verbe qui l’accompagne au pluriel, nous confie une lectrice qui utilise le pseudonyme GeoLac. Aucun ne signifie-t-il pas zéro? Qu’écrit-on: aucun modèle ne convient ou aucuns modèles ne conviennent?» Aucun signifie «pas un» et ne s’emploie qu’au singulier à moins qu’il ne détermine un nom n’admettant que le pluriel, comme condoléances, frais, honoraires, fiançailles... et le mot précipitation utilisé dans le sens de précipitations de pluie, de neige (mot à bannir, du moins jusqu’en décembre!). On ne peut pas dire une fiançaille, une condoléance. Les adjectifs associés à ces mots strictement pluriels se mettent au pluriel. Et quand ils sont sujets, ces noms pluriels déterminent nécessairement l’accord des verbes. Lorsque l’adjectif aucun introduit plusieurs sujets juxtaposés, le verbe reste souvent au singulier. Ex.: Aucune objection, aucun reproche ne le fera changer d’idée. Réponse à votre question: on écrira «aucun modèle ne convient (et non aucuns modèles ne conviennent)».