De la pêche «irresponsable» sur la rivière Rimouski

RIMOUSKI | Il fait chaud dans le Bas-Saint-Laurent et cette chaleur est difficile à supporter pour les humains, mais aussi pour certains poissons comme le saumon de l'Atlantique. Des pêcheurs profitent de leur vulnérabilité pour faire de la pêche «irresponsable».

Certaines sections de la rivière Rimouski regorgent de saumons. C'est la chaleur et le bas niveau de l'eau qui les font tous converger vers les fosses qui sont plus profondes.

«On a des conditions d'eau qui sont très chaudes, alors les poissons vont dans des refuges thermiques», a expliqué le directeur général de la ZEC Saumon Rimouski, Stéphane Forest.

Les pêcheurs savent que dans ces refuges thermiques, où il y a abondance de poissons, le saumon est vulnérable et donc qu'il ne faut pas le pêcher, mais certains décident de le faire quand même.

Le week-end dernier, des pêcheurs ont rapporté des actes de braconnage sur la rivière Rimouski.

«C'est du braconnage, ce n'est pas de la pêche. Si quelqu'un lance sa mouche et essaie de «jigger» un poisson, souvent ça les blesse, souvent même les gens quittent avec les poissons. Ce n'est pas ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce n'est pas sportif du tout de faire ça», a-t-il ajouté.

Ces actes se produiraient de façon régulière depuis deux ans sur cette rivière. On tente de les enrayer à l'aide de caméras et en exerçant une surveillance plus accrue durant les périodes de canicule.

«Ce qui a été décidé, c'est qu'on allait, dans certains sites, augmenter un peu la signalisation et dire aux gens, dans certains secteurs, de ne pas pêcher [...] pour que les gens soient éthiques, qu'ils pêchent correctement», a ajouté M. Forest.

Sur les autres rivières de la région, on prend aussi des moyens pour dissuader les individus qui voudraient agir ainsi.

«À l'heure actuelle, on n’a pas rencontré cette problématique-là, néanmoins on a quand même augmenté notre présence sur le territoire, sur les fosses, où il pourrait y avoir une problématique par rapport à ça», a dit le directeur de la Société de gestion de la rivière Matane, Sébastien Lavoie.

L'année dernière, alors que le niveau de l'eau était bas, ils ont décidé de suspendre la pêche pendant un mois, mais cette année ce n'est pas une option puisqu'une étude sur la pêche en eau chaude est en cours.

«On travaille fort sur la rivière Rimouski depuis des années pour augmenter son potentiel, alors quand des gens font ça, c'est inacceptable», a conclu M. Forest.