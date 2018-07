Des chèques bonifiés de l’Allocation canadienne pour enfants pour 870 000 familles québécoises

OTTAWA – Si vous êtes parents, ne soyez pas étonnés si vous recevez un chèque du gouvernement fédéral plus important que vous ne le prévoyiez d’ici la fin du mois.

Les familles ont commencé à recevoir dans les derniers jours les chèques bonifiés de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE). Ottawa a indexé depuis le 20 juillet, soit vendredi dernier, le montant annuel auquel les parents ont droit.

Au Québec, 870 000 familles sont touchées par cette bonification, pour un total de 1,5 million d’enfants. Dans l’ensemble du Canada, ce sont 3,7 millions de familles, comprenant 6,5 millions d’enfants, qui en bénéficient.

Le montant maximal annuel par enfant de moins de 6 ans est dorénavant de 6496 $ pour l’année 2018-2019. Il était de 6400 $ l’an dernier.

Puisque l’ACE est versée mensuellement, cela signifie une augmentation de 8 $ par chèque.

Pour les enfants âgés de 6 à 17 ans, le montant pour 2018-2019 s’élève maintenant à 5481 $, comparativement à 5400 $ pour l’année précédente. Dans ce cas-ci, il s’agit d’une hausse de 6,75 $ par mois.

Cette indexation de 1,5 % est entrée en vigueur deux ans plus tôt que prévu. Elle avait été annoncée à l’automne par le gouvernement fédéral dans sa mise à jour économique.

«Notre économie est de plus en plus forte, ce qui veut dire qu’on peut rendre l’ACE plus généreuse maintenant», a déclaré vendredi dernier le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors d’une conférence de presse à Scarborough, en Ontario, pour marquer l’entrée en vigueur de l’indexation.

«En d’autres mots, les familles auront plus d’argent chaque mois. Alors que le prix des biens essentiels grimpe, le chèque augmente lui aussi», a-t-il ajouté.

L’ACE sera à nouveau bonifiée de 2 % l’an prochain. Le montant maximal passera à 6626 $ par année pour les enfants de moins de 6 ans, et à 5591 $ pour les 6 à 17 ans.

L’allocation est libre d’impôt. La somme à laquelle les parents ont droit est calculée en fonction de leurs revenus.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ACE en 2016, plus de 23 milliards $ ont été versés, selon les chiffres du gouvernement fédéral.