LEMIEUX, Louis-Guy



Entouré de ses proches, au Jeffery Hale, le 20 juillet 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Louis-Guy Lemieux, demeurant à Québec. Il était le fils de feu monsieur Gérard Lemieux et feu dame Colette Fortin ainsi que le frère de feu Jean-Michel Lemieux et de feu Pierre Lemieux.La famille vous invite à partager un moment en sa mémoire à lale lundi 30 juillet 2018 de 10 h à 12 h. Il laisse dans le deuil son amoureuse Marise Cloutier; les fils de celle-ci: Alexandre, Étienne (Gabriella Camacho), Rodolphe et Simon-Pierre (ses petites: Laurie-Anne et Marie-Maude); ses sœurs: Lyse, Suzanne-Hélène, Lucie et Marie (Guy Thouin); ses frères: Guy (Diane Allaire) et Claude; ses nièces: Nathalie (Pierre O'Cain et leur fils Elliot), Diane (Jean Dupuis), Sylvie, Annie, Sonia et Isabelle; ses neveux: Jean-Martin (Annick Marceau et leurs filles: Kelly-Anne et Roxane), Simon et Guillaume ainsi que ses cousins, cousines, proches et ami(e)s. Louis-Guy Lemieux était un journaliste connu. Il a travaillé à l'Événement (1966-1967) et au quotidien Le Soleil pendant 42 ans (1967-2009). La famille tient à remercier tout le personnel du Jeffery Hale pour les précieux soins offerts à Louis-Guy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale, 2109-1270, chemin Sainte-Foy, Québec (Qc) G1S 2M4 , tél. : 418 684-2260