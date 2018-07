Grande protectrice de l’héritage de sa mère

Fernande Bolduc, 93 ans, une grande protectrice du patrimoine chanté au Québec, est décédée le 16 juillet dernier. Elle a consacré sa vie à défendre et à promouvoir l’héritage de sa mère, la célèbre Gaspésienne « Madame Bolduc », première auteure-compositrice-interprète au Québec.

Fernande Bolduc, la cadette de la famille, a fait don, en juin 1984, d’une des plus importantes collections du Musée de la Gaspésie, soit la collection Bolduc, comprenant des objets, des archives et des photos ayant appartenu à sa mère, Mary Travers, et témoignant de la vie familiale et de la carrière de la célèbre chanteuse. Fernande nous quitte au moment où un film paraît sur sa mère et que le Musée de la Gaspésie présente l’intéressante exposition Madame Bolduc en tournée.

Tournoi de golf de l’alimentation Photo courtoisie

Le 53e Tournoi de golf de l’alimentation, présenté le 9 juillet dernier au club Le Grand Portneuf, a réuni plus de 200 joueurs et a permis de remettre 8500 $ aux fondations Maurice Tanguay, Centre PsychoPédagogique et Réno-Jouets, qui viennent en aide aux jeunes de différentes façons. Sur la photo, de gauche à droite : Yves Fournier, coorganisateur du tournoi ; Guillaume Gagnon, de la Fondation Maurice Tanguay ; Lily Perron, de la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec ; Annie Asselin, de la Fondation Réno-Jouets ; et André Drolet, coorganisateur du tournoi.

65 ans de mariage Photos courtoisie

Aline Mathieu et Erroll Plourde se sont mariés le 25 juillet 1953 à l’église de St-Grégoire-de-Montmorency. Ils célèbrent donc aujourd’hui leur 65e anniversaire de mariage. Le couple, qui habite toujours dans le secteur Montmorency, à Québec, et qui est âgé respectivement de 87 et 88 ans, a trois (3) enfants, sept (7) petits-enfants et quatre (4) arrière-petits-enfants. Toutes mes félicitations !

Fondation Le Crépuscule Photo courtoisie

La Classique du Crépuscule et de Vincent Sirianni 2018, présentée le 12 juillet dernier au club de Beauce (Ste-Marie), a permis de verser 32 719 $ dans les coffres de l’organisation, qui a pour mission de promouvoir, encourager et soutenir financièrement les soins et les services de santé dispensés sur le territoire de dix (10) municipalités de la MRC Nouvelle-Beauce. Le comité organisateur, sur la photo, tient à remercier tous les participants de même que Réal Bisson et Maïco Rodrigue, coprésidents d’honneur ; Vincent Sirianni, porte-parole ; et Hébert Vachon, responsable de l’événement.

Près de 25 000 $ pour AcrobatX Photo courtoisie

Le 7e Tournoi de golf au profit d’AcrobatX, centre d’entraînement de ski acrobatique de Lac-Beauport, présenté le 21 juin dernier sous la présidence d’honneur de Véronyque Tremblay, députée de Chauveau, a permis d’amasser 24 800 $, somme qui permettra à l’organisme d’offrir ses installations et ses services à un plus grand nombre de personnes et à un coût accessible à tous. Sur la photo, de gauche à droite : Nicolas Fontaine, Christian Renaud, président du CA ; Jonathan Martin, directeur général ; Véronyque Tremblay, présidente d’honneur ; et Michel Beaulieu, maire de Lac-Beauport.

Anniversaires Photo courtoisie

Gino Chouinard (photo), animateur de l’émission Salut Bonjour à TVA, 51 ans... Lynda Lemay, auteure-compositrice-interprète, 52 ans... Dominique Cheney, chef cuisinier à Québec, 58 ans... Denis Coderre, ex-maire de Montréal (2013-2017), 55 ans... Charles Lafortune, comédien et animateur à TVA, 49 ans... Matt LeBlanc, acteur de télé et de cinéma, 51 ans.

Disparus Photo courtoisie