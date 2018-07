Honda abandonne la transmission manuelle avec le HR-V

Honda a procédé à une mise à jour de son petit HR-V pour l’année-modèle 2019 et la transmission manuelle est passe aux oubliettes.

Alors que les consommateurs pouvaient sélectionner une boîte manuelle à six vitesses depuis les débuts du HR-V en Amérique du Nord en 2016, ils seront désormais forcés d’opter pour une transmission automatique à variation continue (CVT) à partir de 2019.

Sous le capot, on conserve la même motorisation à quatre cylindres de 1,8 litre développant 141 chevaux et 127 livres-pied de couple. Le rouage intégral demeure offert en option alors que le modèle de base fait plutôt appel à un rouage à roues motrices avant.

Honda HR-V 2019

Un nouveau visage

Outre l’abandon de la transmission manuelle, le Honda HR-V profite de cette mise à jour pour arborer une nouvelle calandre désormais similaire à celle du CR-V. On a aussi changé les phares, les feux et les pare-chocs pour différencier ce modèle de celui des années précédentes.

À l’intérieur, le HR-V voit aussi son écran tactile de 7 pouces être modernisé. Ah, et on a (enfin!) ajouté un bouton pour le volume sur le tableau de bord! Faut croire que Honda a compris le message de ses consommateurs et des médias de l’industrie.

Honda HR-V 2019

En plus du design, le Honda HR-V 2019 sera désormais offert en variantes Sport et Touring, deux nouveautés qui s’ajoutent aux versions déjà existantes (LX, EX et EX-L). Le HR-V Sport sera équipé de roues en alliage de 18 pouces et d’un design accentué par des pièces noires alors que le HR-V Touring sera le plus équipé de la gamme et sera chaussé de roues de 17 pouces.

Honda Canada n’a pas encore annoncé le prix de son HR-V 2019, mais on peut s’attendre à une légère hausse par rapport au modèle 2018, qui se détaille à 22 850$.

Honda HR-V 2019

Construit à partir de la même plateforme qui sert aussi à la Honda Fit, le HR-V évolue dans la même catégorie que d’autres «VUS sous-compacts» comme le Mazda CX-3, le Ford EcoSport, e Nissan Qashqai et le Hyundai Kona.