«Il me l’a dit, qu’il ne voulait pas vivre plus vieux que 30 ans» – une ex-copine

L’adolescent abattu par des policiers à Lac-Brome souffrait de détresse psychologique et ne voulait pas vivre au-delà de 30 ans.

C’est ce qu’a expliqué son ex-petite copine dans un témoignage livré à TVA Nouvelles.

«Je le savais, il me l’a dit, qu’il ne voulait pas vivre plus vieux que 30 ans et qu’un jour il allait se tuer. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aujourd’hui», a expliqué la jeune femme, encore bouleversée.

Elle dit avoir tenté d’épauler et de soutenir son copain lorsqu’elle le fréquentait.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

«J’ai essayé tellement de fois d’être là pour lui. Juste lui montrer que j’étais là. Finalement, ça n’a rien fait. J’aurais aimé pouvoir faire quelque chose qui aurait eu un impact. Ça n’a rien fait. C’est vraiment dur.»

Par ailleurs, la mort de ce jeune homme secoue la communauté de 5500 habitants. Tout le monde dans le secteur de Knowlton semble connaître la victime, qu’on disait enjouée et sociable.

Le Bureau des enquêtes indépendantes est responsable de l’enquête sur la mort du jeune homme, abattu par les policiers de la Sûreté du Québec au beau milieu de la nuit de mardi à mercredi.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

Les policiers se sont rendus près de la rue Ellson après qu'on leur eut signalé, vers 1 h 20, la présence d'un homme possiblement armé au comportement suspect.

En arrivant sur place, ils ont rapidement retrouvé le jeune homme. Selon des informations de TVA Nouvelles, le jeune homme avait un pistolet à air comprimé.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

Les policiers auraient «alors tenté de discuter avec lui, en utilisant notamment un haut-parleur. Le civil serait alors devenu menaçant envers les policiers. Ils auraient alors fait feu et auraient atteint le jeune homme qui est décédé», peut-on lire dans un communiqué publié mercredi matin par le BEI.

Le BEI a déployé une équipe de huit enquêteurs chargés de contrôler l'exactitude de ces informations préliminaires. Le Service de police de la Ville de Montréal les épaulera en fournissant deux techniciens en identité judiciaire.

Toute personne ayant été témoin des événements est invitée à contacter les enquêteurs par le site internet www.bei.gouv.qc.ca.

---------------------------------

Si vous avez besoin d'aide

Ligne d'intervention en prévention du suicide:

Disponible partout au Québec

1 866-APPELLE (277-3553)