La météo met fin au massacre

Dame Nature a mis fin au supplice des Capitales de Québec mercredi soir au stade Canac. Après cinq manches et demie et un pointage de 8-1 en faveur des Champions d’Ottawa, les fortes averses de pluie ont forcé les officiels à mettre un terme à la rencontre.

Toujours en quête de sa première victoire de la saison, Brett Lee n’a pas connu le départ espéré.

Éprouvant de la difficulté à trouver la zone des prises en première manche, il a permis aux trois premiers frappeurs des Champions d’atteindre les sentiers avant d’accorder un simple à Steve Brown permettant à Chase Harris et Daniel Bick de marquer et faire 2-0.

ERREUR DE GOTTA

Les déboires se sont poursuivis lors de la manche suivante. Encore chancelant, Lee a concédé un autre point mérité aux Champions puis une erreur de Nick Gotta a ensuite permis à Ottawa de marquer leur quatrième point en deux manches.

Le lanceur gaucher des Capitales a été retiré après avoir accordé sept coups sûrs et quatre points en quatre manches de travail.

« Comme il y a deux jours, notre partant nous a sortis du match avec quatre points en commençant. Ç’a écrasé tout le monde et on n’a pas été capables de revenir. On s’est fait sortir du match, c’est dommage, l’histoire se répète », a déploré le gérant des Capitales Patrick Scalabrini.

Ce dernier reconnaissait que les nombreuses absences d’importance de l’équipe commencent à paraître, dont celle des deux Cubains Lazaro Blanco et Yordan Manduley qui seront de retour à Québec le 2 août.

« On compte les heures », a ajouté Scalabrini.

ZACH WILSON EN RENFORT

Ce dernier pourrait obtenir du renfort souhaité à partir de jeudi soir. Les Capitales ont accordé un contrat au joueur d’avant-champ Zach Wilson mercredi. Il rejoindra l’équipe jeudi soir à Sussex pour le premier match de la série de trois face aux Miners.

Le frappeur droitier de 27 ans pourrait s’avérer une belle prise pour la formation de Patrick Scalabrini.

Il a montré des chiffres impressionnants avec les Blue Crabs de Southern Maryland de la Ligue Atlantic en 2015 et 2016, dont 19 circuits et 70 points produits en 2016.

AUTRES MOUVEMENTS

L’an dernier, même s’il a été ralenti par les blessures, il a été nommé joueur le plus utile du match des étoiles et remporté le concours de coups de circuit.

Il venait toutefois d’être libéré par le Revolution de York.

« S’il est dans une bonne passe, ça pourrait être un bon ajout », a mentionné Scalabrini.

L’équipe a aussi libéré le receveur Riley Macdonald et placé Adam Ehrlich sur la liste des blessés. Son absence devrait toutefois être de courte durée.

Récente acquisition: Sams a tenu parole avec Llewellyn

Phildrick Llewellyn avait déjà entendu parler des Capitales de Québec avant de signer un contrat avec la formation québécoise, en début de semaine.

Son compatriote néerlandais Kalian Sams lui avait déjà dit à quelques reprises qu’il allait tenter de parler en bien de lui aux dirigeants de l’équipe si le besoin se faisait sentir.

Llewellyn, natif de Curaçao dans les Caraïbes, une île faisant partie du Royaume des Pays-Bas, connaissait Sams pour l’avoir côtoyé à deux reprises lors des camps printaniers de l’équipe nationale néerlandaise en vue des Classiques mondiales de baseball de 2013 et 2017.

« Il me disait toujours que si je continuais à bien jouer, il aurait de bons mots pour moi et que j’aurais peut-être une chance de venir jouer à Québec. Il a tenu parole, car j’y suis ! », a mentionné le receveur de 24 ans.

BEAU PORTRAIT

Et pas de doute que Sams avait vanté le marché québécois à son compatriote.

« De ce qu’il m’a dit, c’est l’un des meilleurs endroits pour jouer au baseball et pas juste dans la Can-Am. Il m’a dit que les joueurs ici étaient très bien traités et qu’on les poussait constamment à devenir meilleurs. »

Avant de se joindre aux Capitales, Llewellyn avait joué six matchs avec le Trinidad du Colorado dans la ligue Pecos.

UN JOUEUR POLYVALENT

Choix de treizième ronde des Diamondbacks de l’Arizona en 2012, il a passé deux saisons avec l’organisation qui l’a repêché, puis deux autres dans celle des Orioles de Baltimore, atteignant en 2015 le A fort.

Sa position première étant celle de receveur, Llewellyn se décrit comme un joueur polyvalent pouvant combler à peu près n’importe quel rôle dans une équipe.

« Partout où j’ai joué, on m’a fait jouer autant au troisième, qu’au deuxième but, même au champ centre et au premier coussin. Partout en fait ! Je pense que je suis un joueur qui donne tout ce qu’il a, et ce, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Juste de me retrouver sur un terrain de baseball me rend heureux. »