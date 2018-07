La rétrocession de quatre ports est imminente au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

La rétrocession de quatre ports au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie du gouvernement fédéral au gouvernement provincial pourrait se concrétiser au cours des prochaines semaines. Il y a eu d'importantes avancées dans les négociations entre les deux paliers de gouvernement.

Québec est intéressé à se porter acquéreur des ports de Cacouna, Rimouski, Matane et Gaspé. Pour celui de Baie-Comeau, c'est la Ville qui va s'en prévaloir.

Selon le ministre délégué aux affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, une entente est imminente.

«Les bonnes nouvelles s'en viennent très très prochainement, a expliqué Jean D'Amour. J'ai besoin encore de quelques jours, mais la chose a bien évolué avec nos vis-à-vis fédéraux [...] Ces quatre ports ont fait l'objet de belles et de fructueuses négociations au cours des dernières semaines. Alors, d'ici quelques jours, j'aurai le l'occasion de faire le point. Je vais me déplacer dans chacune des communautés concernées.»

Les différents ports ont besoin de remises à niveau importantes. Leur état laisse parfois à désirer. La situation presse pour le Port de Matane qui a besoin d’importants travaux. C'est l'aspect des sommes consenties par Ottawa pour la remise à niveau qui a ralenti les négociations.

«C'est là où évidemment ça achoppait. Le gouvernement fédéral a fait preuve de flexibilité. Des discussions fructueuses ont eu lieu. La balle est dans le camp de Québec présentement», a expliqué le député fédéral d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Rémi Massé.

Des sommes suffisantes pour la remise à niveau?

Différents élus de la région ont travaillé sur ce dossier. Pour le député péquiste de Rimouski, Harold Lebel, il faut que les sommes consenties par le fédéral pour la remise à niveau soient suffisantes.

«J’ai hâte de voir ce que le fédéral va nous proposer, a indiqué M. lebel. Je rappelle que depuis des années, on paie des impôts pour que le fédéral s’occupe de nos quais. Ces impôts-là n’ont pas servi à ça, on le voit nos quais sont croches. S’ils refilent les quais au gouvernement du Québec, il faut qu’ils nous les donnent en bonne forme et en bon état.»

Le député fédéral de Rimouski-Témiscouata-Les Basques, Guy Caron a beaucoup travaillé sur le dossier du Port de Rimouski depuis son élection en 2011.

«Le port de Rimouski et ceux de l’est du Québec ont été négligés depuis des années par le gouvernement fédéral, estime M. Caron. Il est à souhaiter que cette annonce soit assortie d’une mise à niveau pour corriger cette négligence d’ôter la région d’un outil économique et institutionnel de premier plan.»