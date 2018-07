L'après-«Fugueuse» de Ludivine Reding

Ludivine Reding vit présentement un été occupé, avec les tournages de la deuxième saison de «La dérape», et ceux de la nouvelle série «Clash». Mais l’automne s’annonce plus tranquille pour la jeune comédienne qui, étrangement, ne croule pas sous les offres, après avoir été encensée partout grâce à sa prestation dans «Fugueuse».

«C’est assez calme, en fait. J’ai eu "Clash", mais je n’ai pas d’autres trucs pour l’instant. Je n’ai pas auditionné pour grand-chose, depuis "Fugueuse"», a confié Ludivine en entrevue avec l’Agence QMI.

Mais l’artiste ne s’inquiète pas outre mesure de l’accalmie qui se dessine à son agenda.

«Je n’ai pas peur. On verra. Je me dis que ça va arriver en temps et lieu...», a dit celle qui continuera néanmoins de s’adonner à sa passion du doublage.

Au TIFF?

C’est apparemment lorsque la frénésie «Fugueuse» battait son plein que les propositions professionnelles se sont croisées pour l’actrice.

Au printemps, elle a pris part à son premier projet en anglais, le court-métrage «Fearfully & Wonderfully Made», de la réalisatrice Raolat Abiola. Seule Québécoise à tenir un rôle dans le film, Ludivine a été choisie par Raolat Abiola après que celle-ci l’eut remarquée dans «Fugueuse». L’œuvre a été soumise au Festival international du film de Toronto (TIFF) et on saura dans quelques semaines si elle y a été retenue.

Ont suivi les enregistrements de «Clash», qui viennent tout juste de prendre fin. Cette nouvelle fiction jeunesse produite par Aetios aboutira à Super Écran en septembre et à VRAK en novembre.

Quant à «La dérape», son personnage d’Émilie sera moins présent dans le deuxième chapitre, que Club illico dévoilera en 2019. «Je ne suis pas là beaucoup, je n’ai que deux jours de tournage», a précisé Ludivine.

Cet enchaînement d’engagements a laissé peu de répit à la jeune femme depuis le début de la saison chaude. Ce n’est que la semaine prochaine qu’elle pourra enfin s’offrir une véritable semaine de repos. Elle s’envolera alors vers la France.

«Ce sont les seules vacances que je peux prendre collées, sinon ce ne sont que de petites journées de congé ici et là!»