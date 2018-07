Les jeunes boudent la télé et la tablette

MONTRÉAL – Si les Québécois de toutes les tranches d’âge sont de plus en plus nombreux à se servir d’internet au quotidien, certaines différences générationnelles persistent, révèle une nouvelle étude.

Par exemple, 63 % des 35 à 54 ans utilisent une tablette électrique, alors que chez les plus jeunes, ils sont seulement 46 % à en posséder une, selon les données publiées mercredi par le Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations (CEFRIO), qui est principalement financé par le ministère de l’Économie.

«À peu près tous les 18-34 ans ont un téléphone intelligent. Ils ne voient pas l’utilité d’avoir une tablette. Les plus vieux, eux, y sont encore attachés parce que souvent, ils ont été introduits au web de cette façon», a dit Guillaume Ducharme, vice-président du CEFRIO.

Annoncée en grande pompe lors de son arrivée sur le marché en 2010, la tablette n’aura pas été la révolution attendue. Depuis 2014, ses ventes chutent partout dans le monde.

«C’est aussi vrai au Québec. En tout cas, la vente stagne depuis quatre ans. Il y a une tablette dans un foyer sur deux seulement», a ajouté M. Ducharme.

Les médias traditionnels en crise?

Les médias dits traditionnels, à l’exception de la radio, continuent eux aussi à perdre de l’influence. C’est ici que le fossé entre les générations est le plus évident.

Toujours selon des chiffres du CEFRIO, à peine 38 % des 18 à 24 ans écoutent les nouvelles à la télévision. Parallèlement, 80 % des plus de 45 ans se tiennent au courant via ce médium, un chiffre qui grimpe à 87 % pour les 65 ans et plus.

Neuf jeunes sur dix utilisent internet pour s’informer, principalement sur des sites web et sur les réseaux sociaux, parfois par des applications mobiles.

«Les 35 ans et plus vont aussi de plus en plus sur internet pour lire les nouvelles, mais ce n’est pas leur principale source. Alors que pour les 35 ans et moins, c’est souvent la seule. Ça peut être de la bonne info, comme ça peut être des «fake news»», a prévenu Guillaume Ducharme.