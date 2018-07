Le tournage de File d’attente s’arrête au cégep de Sainte-Foy

Avec la présence de caméras, d’une équipe technique, de comédiens et de nombreux figurants, la bibliothèque du cégep de Sainte-Foy avait perdu, mercredi, son calme habituel. Les comédiens Réal Bossé, Sylvie Moreau et Béatrice Picard tournaient des séquences de la comédie dramatique File d’attente dans un lieu transformé en Société automobile des véhicules du Québec.

Entièrement tournée à Québec depuis le 17 juin, File d’attente sera en ondes à partir du 5 septembre sur la chaîne Unis TV.

La série de 13 épisodes produite par ComediHa raconte l’histoire de deux familles qui se retrouvent à travers les interminables et inévitables files d’attente. Elle met en vedette 50 comédiens, dont une douzaine de Québec, avec Marie-Josée Bastien, Jack Robitaille et plus de 400 figurants provenant de la Vieille Capitale.

Le tournage qui s’est déroulé, entre autres, dans le quartier Saint-Roch, sur l’île d’Orléans, dans un salon funéraire, au centre commercial Fleur de Lys, à la boucherie Samson et fils et dans un camion les vitres baissées, en pleine canicule, aux Floralies Jouvence, tire à sa fin. Il reste deux jours de tournage.

Photo Jean-François Desgagnés

Humanité

Dans la bibliothèque du cégep, devenue une société gouvernementale, Réal Bossé, qui interprète un entrepreneur qui tire le diable par la queue, échange avec Béatrice Picard, qui joue le rôle d’une dame qui parle avec un peu tout le monde dans les files d’attente.

« Mon personnage a une belle philosophie, une joie de vivre et il rassure les gens qui sont un peu inquiets et impatients dans les files d’attente. Je suis le lien entre les différents personnages », a expliqué la comédienne âgée de 89 ans, indiquant qu’elle avait horreur des files d’attente et qu’elle aurait besoin de quelqu’un comme ça, lorsqu’elle se retrouve dans cette situation.

Son personnage fait remarquer à celui de Réal Bossé que son tour approche et celui-ci réalise qu’on a « sauté » son numéro. Il se lève et s’en va « engueuler » la préposée au comptoir.

« File d’attente, est une série où l’on se retrouve dans l’intimité des gens dans un lieu public. C’est une série sur des humains qui parlent d’humanité à des humains. Il y a beaucoup d’humanité dans cette série », a-t-il indiqué.

Photo Jean-François Desgagnés

Concernant sa relation avec les files d’attente, Réal Bossé explique qu’il lui est déjà arrivé de quitter, en constatant que c’était pour être très long.

« Il y a des choses où l’on n’a pas le choix et j’arrive plus tôt, mais quand c’est pour quelque chose qui peut être remis à plus tard, je quitte et je reviens à un autre moment », a-t-il fait savoir.

Sylvie Moreau, qui interprète une femme impatiente et qui croit avoir le contrôle sur tout, avoue ne pas être patiente dans les files d’attente.

« Je refuse d’attendre en ligne et je refuse aussi les passe-droits. Je n’ai pas été élevée comme ça », a-t-elle fait savoir, ajoutant qu’elle trouvait stupide l’idée d’attendre en ligne aux toilettes des filles.

► File d’attente sera présentée à partir du 5 septembre sur Unis TV.