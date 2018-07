En mai, l’homme derrière L’Actualité et Téo Taxi a dit au HuffPost Québec que « le rôle de président de campagne ne peut être jumelé à du lobbyisme ».

Sauf que deux mois après sa profession de foi libérale, Alexandre Taillefer cumule toujours trois mandats de lobbyiste d’entreprise pour Taxelco, Taxi Diamond et Taxi Hochelaga auprès de neuf organismes et ministères, selon le Registre des lobbyistes.

L’un d’eux vise directement le premier ministre (à travers le ministère du Conseil exécutif) et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

« C’est sûrement une erreur. Je me suis retiré de tous les mandats il y a deux mois », s’est-il défendu auprès du Journal, quand on lui a demandé d’expliquer ses trois mandats pour Taxelco.

Dans un bref échange de textos et un courriel, M. Taillefer a affirmé qu’il s’agissait « sûrement d’un oubli ».

En plus de celui visant le premier ministre, la maison-mère de Téo Taxi, Taxelco, est enregistrée pour deux autres mandats.

L’un vise à « obtenir une entente dans le cadre du programme Roulez électrique de la stratégie d’électrification des transports » du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

L’autre veut une « plus grande flexibilité quant à la délimitation des agglomérations de taxis et une dérogation à toutes les règles concernant les postes d’attentes pour véhicules » auprès du Bureau du taxi de Montréal et de Revenu Québec, notamment.