Troisième démission au cabinet de l’opposition

Après le départ en début d’année d’un conseiller politique, suivie de la démission d’un attaché politique, le cabinet de l’opposition à l’hôtel de ville perd un autre joueur.

Geneviève Cormier avait été embauchée après les dernières élections, pour occuper un poste d’attachée politique avec l’équipe de Québec 21, au cabinet de l’opposition officielle. Elle avait un horaire de 10 heures par semaine pour un salaire annuel de 15 000 $. Elle a remis sa démission le 16 juillet.

Elle avait été engagée en même temps que Gilles Côté, qui occupait le même poste aux mêmes conditions, et qui a remis sa démission en mars dernier. Comme M. Côté, Mme Cormier avait été candidate lors des dernières élections.

En février, c’est Serge Marcotte, conseiller politique qui a dirigé la campagne électorale, qui avait tiré sa révérence. La raison invoquée avait été la lourdeur de la charge de travail.

Manque de temps

Geneviève Cormier «manquait de temps», a indiqué le directeur de cabinet de Jean-François Gosselin, Martin Paquet. Entre un emploi de professeure au Cégep, une entreprise d’organisation d’événements et une famille de cinq enfants, elle estimait qu’elle ne pouvait pas bien remplir son rôle à l’hôtel de ville, a-t-il expliqué. «Elle aimait mieux quitter que gérer son temps, ce qui devenait impossible pour elle.»

Mme Cormier et M. Côté avaient comme mandat de suivre les conseils de quartier et les conseils d’arrondissement, un travail qui commande des disponibilités surtout en soirée.

Réorganisation

M. Paquet a indiqué que le départ de ces deux employés amène l’équipe à se questionner sur l’organisation du cabinet. «On est en train de tout réévaluer nos stratégies par rapport au personnel. Est-ce qu’on continue avec une bonne couverture des conseils de ville et des conseils de quartier, ou on utilise nos ressources d’une autre façon? On n’a pas pris de décision là-dessus.»