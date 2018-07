Un orteil en été

C’est à l’urgence qu’on prend la mesure du bonheur. Quand ça fait mal mais qu’on ne s’attend pas à la visite d’une bénévole tendant la sainte hostie en s’exclamant : «Le corps du Christ!»

Et dans ce petit hôpital régional, un petit hôpital propret, coquet, silencieux, on se croirait presque dans une église. Ou dans un club privé.

Les patients patientent en chuchotant, indifférents au malheur des Grecs étalé sur un écran plat et muet. Des affiches écrites en innu donnent aux touristes le sentiment de vivre une véritable aventure...

Dans la toilette, on explique en détail le lavage du prépuce et la nécessité d’en faire autant avec les mains. Quant au «nettoyage des oreilles», il doit être réclamé durant les heures normales de bureau.

L’hygiène semble de la plus haute importance, ce qui devait rassurer le banlieusard, émigré au nord du 50e parallèle, avec un petit orteil au garde à vous, rouge comme un radis.

L’infirmière du lointain dispensaire avait dit: «Je vous fais un taping mais vous devez aller à l’hôpital. C’est pas Montréal, vous allez passer tout de suite».

Le brouillard était dense mais avec un thermos de café, y avait moyen de moyenner jusqu’à l’hosto en moins de deux heures...

À l’accueil, une dame ressemblait à Mère Térésa, rajeunie. La voix douce, le regard compatissant et le calme que procure la baie vitrée. Une affiche indique qu’on ne doit pas crier...

Avant de faire la carte d’admission, faut passer au triage. Et avant ça, il y a le pré-triage. Quand on a huit patients, faut pas se mêler: mal de ventre, doigt coupé, jambe enflée, orteil cassé, rectum usagé. Ainsi classe-t-on les éclopés. Qui observent attentivement le tableau électronique affichant l'achanlandage.

On m'attribue un code 5. Comme tout le monde...

Au pré-triage, une jolie infirmière en «congé nordique» prend mes signes vitaux. On n’est jamais trop prudent avec un orteil. Et puis, ça compte dans les statistiques...

Pression superbe, température parfaite, poids santé... J’ai rentré le ventre quand elle a demandé ma date de naissance... Dans un dernier sourire, elle me largue: «Vous pouvez aller à l’admission»...

J’étais pré-trié, Mère Térésa pouvait procéder. Nom, prénom, adresse, «personne à contacter au cas où vous n’auriez plus conscience de rien»...

Avec ma nouvelle carte d’hôpital, bleu et blanc comme le fleuve et le ciel, j’ai rejoint les chuchoteurs devant l’écran plat. Les Innus parlaient dans leur iPhone une langue inconnue et mélodieuse.

La plupart des autres ne disaient rien. L’un racontait sa coupure, l’autre, sans gêne aucune, le décapsulage de son rectum.

Son interlocuteur semblait sous le choc...

- J’avais comme une baloune. Dans le rectum! Pis du sang, pis toute. Y ont toute enlevé. Faque là, y vont voir.

- Pis après?

- Pis, j’vas leur dire merci!

J'ai raté la suite, mon nom a retenti comme l'appel de la mosquée. Corridor, à droite, troisième porte à droite, en boîtillant. Un médecin arrive illico. Regarde les dégâts et constate une possible fracture pour laquelle il n’y a rien à faire. Sinon une «attèle dynamique» faite d'un gaze et d’un ruban gommé. «On va d’abord nettoyer ça»...

«On» étant un trentenaire énergique qui a tôt fait de lever mon pied, d'y glisser dessous une poubelle remplie de paperasse et de verres, et de verser sur les orteils une bonne quantité d'eau stérilisée. Le concierge a dû apprécier la pâte à modeler...

Il éponge ensuite le radis de douleur, sort un diachylon gommé de son enveloppe mais, sortant subitement, le dépose sur le marche-pied de la civière d’à côté. Sur le marche-pied!

Il n'est pas propre, et pas conçu pour servir de plateau à pansements. Poussière et grains de sable sont d'ailleurs bien visibles. Viennent-ils des espadrilles du jeune Innu, des sandales de la touriste ou des bottines du rectum usagé?

J’ai dit non, merci. Remis mon soulier et suis reparti dans le brouillard.

Ainsi va la petite vie en 2018. L’hygiène, la prudence, les règles de l'art... Du tape-à-l’œil à la gloire de la médiocrité. Des posters pour les quidams et les imbéciles. Pourtant, ce jour-là, dans cet hôpital, rien ne justifiait la bêtise : il n’y avait pas foule, pas d'urgence majeure, pas de stress... Le personnel était aussi nombreux que les patients...

Mais le patron de l’hôpital n’a rien à craindre. Ses sous-fifres non plus. Les responsables de la connerie ne sont jamais mis en cause. On préfère blâmer le ministre. Barrette ou un autre, c’est pareil. Un scrum à la télé et le tour est joué... Jusqu'au prochain cas pathétique, question de nourrir le préjugé du sous-financement...

Les hippocampes de la qualité des services ne seront pas inquiétés... Ceux-là, même quand il y a des épidémies, on ne les sort pas de l’aquarium...