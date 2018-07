Un pont qui devait être nommé en l’honneur de Stéphanie Vallée ne portera finalement pas son nom

Un pont qui devait être nommé en l’honneur de la ministre Stéphanie Vallée, qui quittera la vie politique à la fin de son mandat, ne portera finalement pas son nom.

Mardi en début d’après-midi, un communiqué de presse signé par le maire de Denholm, Gaétan Guindon, annonçait que le nouveau pont situé sur le chemin Paugan serait nommé «pont Stéphanie Vallée».

Mais cet honneur fait à la députée de Gatineau et ministre de la Justice aura été de très courte durée...

En effet, un autre communiqué indiquant qu’un nouveau nom suivrait sous peu a été envoyé une heure plus tard, rapporte Le Droit.

C’est que les règles de toponymie prévoient qu’il est interdit d’employer le nom d’une personne vivante pour désigner un lieu.

«Aller à l'encontre de cette règle peut mener à des situations fâcheuses pour tous les partis. En effet, nul ne connaît l'avenir des personnes vivantes, ni même toujours leur passé, et il peut arriver qu'un lieu doive changer de nom parce qu'on apprend que la personne rappelée dans le nom de ce lieu a fait quelque chose de peu honorable. À l'inverse, le fait pour une personne d'avoir un lieu à son nom peut devenir préjudiciable à celle-ci, que ce soit à cause d'un événement malheureux se produisant en ce lieu ou parce qu'il est mal entretenu, par exemple. Les hypothèses de situations pouvant s'avérer inconfortables ou carrément invivables sont nombreuses, et il est préférable de les éviter», indique la Commission de toponymie du Québec sur son site web.

Le maire Guidon n’a eu d’autre choix que de présenter ses excuses à la politicienne.

«On s’est fait rappeler à l’ordre puisque certaines règles doivent être respectées. La personne doit être décédée depuis au moins un an et Mme Vallée est toujours vivante. Mille excuses à madame la ministre Vallée pour la confusion», a-t-il indiqué au Droit.