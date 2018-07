PERRON, Jean-Marc



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 19 juillet 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Perron, époux de feu dame Jocelyne Morin, fils de feu monsieur Roland Perron et de feu dame Lucie Falardeau. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Marc-des-Carrières,à compter de 9h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Perron laisse dans le deuil son fils Jocelyn (Louise Dolbec); ses petits- enfants: Jennifer (Ken Dolbec) et Guillaume; ses arrière-petits-enfants: Derek et Ellie; son frère Fernand (Marie-Andrée Audet); son neveu Sébastien (Myriam Sauvageau); sa nièce Marie-Ève (Gabriel Roy-Lortie) et son amie de cœur, Renée Leduc. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa tendre épouse Jocelyne et son fils Mario. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église.