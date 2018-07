LÉPINE, Jocelyn



À Québec, le 15 juillet 2018, à l'âge de 37 ans, est décédé monsieur Jocelyn Lépine, fils de monsieur Albert Lépine et de dame Lucie Lemay. Il était le conjoint de madame Geneviève Descaries. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule lundi 30 juillet 2018 de 19 h à 22 h. Le mardi 21 juillet 2018 de 9 h à 10h30.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Geneviève; son fils Édouard L. Lépine; ses parents: Lucie Lemay et Albert Lépine; sa sœur Cynthia (Hugo Bourque); son frère Jean-François (Mélissa Noël); son neveu et ses nièces: Félix, Élise, Simone et Flavie; ses oncles et tantes, cousins, cousines ainsi que collègues et ami(e)s, sans oublier son beau-fils Charles-Antoine Bouchard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation En Cœur, 8585 Boul. St-Laurent 310, Montréal, QC H2P 2M9, tél. : 514-737-0804.