GUILLOT, Denise



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 19 juillet 2018, à l'âge de 69 ans et 11 mois, est décédée dame Denise Guillot. Elle était la fille de feu dame Julienne Vallée et de feu monsieur Gaston Guillot.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9 h. Les cendres seront déposées au cimetière de Beauport à une date ultérieure. Denise laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: André (Angèle Bédard), Claude (Eva Piché), Roger (Diane Racine), Marie (Alain Garon), Gabriel (Lisette Martel), Luc (Marie-Lyne Bédard), Simon (Josée Brault), Julien, Robert (France Geoffre) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ses grandes amies: Nancy, Thérèse, Madeleine, Diane, Christiane et Brigitte. Elle était également la sœur de feu Hélène. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U. de Québec, pavillon Hôpital de l'Enfant-Jésus, Tél. : 418-525-4385, Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec.Les funérailles sont sous la direction de