HÉBERT, Jean-Marc



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 19 juillet 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Hébert, époux de feu madame Rolande Martel, fils de feu madame Marie-Jeanne Barrette et de feu monsieur Joseph Hébert. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Martin (Sophie DeBlois), sa fille Carole (Yves Ferland); ses petits-enfants: Marc-Antoine et Justine Hébert, Thomas et Lauriane Ferland; ses belles-sœurs et beaux-frères : Claudette Careau (feu Roger Hébert), Monique Martel (feu Paul-Émile Paré), Charles Martel (Marie Doré), feu Noëlla (Paul Soulières), Claude Martel (Ghislaine Lavoie), Carmelle Martel, Lise Martel (Michel Jobin) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre outre son épouse, ses frères et sœurs: Françoise (Gérard Allard), Fernande (Victor Paquet), Marcellin (Jeannita Imbeau), Jeannine (Athanase Fortier), Guy, Suzanne (Romain Boivin), Marie-Paule (Gilles Auclair), Claude, Élisabeth; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Martel: Marie-Ange (Clovis Boucher), Irène (Lucien Rioux), Lucille (René Paradis) et Robert. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles dans la même journée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 1675 Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1S 2P7, tél. 418-683-1449, site web : www.rein.ca/quebec . Des formulaires seront disponibles sur place.