BEAUSOLEIL, Louis-Éric



À Québec, le 18 juillet 2018, à l'âge de 42 ans, est décédé, entouré de sa famille, monsieur Louis-Éric Beausoleil, fils de feu monsieur Denis Beausoleil et de dame Rolande Gendron. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18h30 à 20h30.Il laisse dans le deuil, outre sa mère Rolande, sa sœur Julie (Martin Laverdière); sa filleule Mauranne et son neveu Mathis ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et de précieux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de la Villa Le Shamrock, tout particulièrement Céline, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Dystrophie musculaire Canada, 506-1425, René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc) H3G 1T4, tél. : 514-393-3522.