BOULANGER, Rita



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 13 juillet 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Rita Boulanger, fille de feu madame Juliette Laperrière et de feu monsieur Maurice Boulanger. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses sœurs : feu Lelou, feu Yolande, Ghislaine (feu Gérard Croisetière) et Nicole; sa nièce Johanne L'Italien (Normand Lecompte); ses neveux : Mario (Marie-Josée Gagné), Serge L'Italien (Sylvie Poulin), Jocelyn, Daniel, Michel et Jacques Croisetière (Johanne Rusk); ses petites-nièces et ses petits-neveux: Geneviève, Maxime, Jenny, Cynthia, Simon et Carole-Anne ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Charles. Merci à tous ceux qui travaillent au département des soins palliatifs à l'hôpital St-François d'Assise, aux infirmières et aux préposées à domicile du CLSC de la Haute-Ville, qui ont été aidants jusqu'au dernier souffle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.